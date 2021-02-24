«الجمارك» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة خدمات المستفيدين والدعم الفني/ العمليات التقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي من التخصصات ذات العلاقة، ويفضل شهادة الماجستير.

– رئيس قسم الخدمات التقنية للمنافذ/ العمليات التقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.