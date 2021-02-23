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التشهير بمستأجري محطة تغش في بيع الوقود بمكة

التشهير بمستأجري محطة تغش في بيع الوقود بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، مساء أمس الثلاثاء، بمستأجري محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر تورط منشأتهما بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات وبيع وقود ناقص الكمية.

ونشرت التجارة، ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة التشديد على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة إلى العمل في المملكة.

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