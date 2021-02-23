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الأحوال المدنية توضح آلية استلام الهوية الوطنية الجديدة

الأحوال المدنية توضح آلية استلام الهوية الوطنية الجديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية استلام الهوية الوطنية بعد التجديد، مؤكدة على أهمية اتخاذ كافة الاحترازات الصحية واتباع التعليمات.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مواطن عبر حساب العناية بالعملاء قال فيه: “في حالة إصدار الهوية الجديدة بعد التجديد هل يتطلب موعد للاستلام من الأحوال؟”.

وردت الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “عند ورود رسالة لك تفيد بجاهزية بطاقتك للاستلام.. نأمل منك التوجه للمكتب، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحترازات الصحية واتباع التعليمات التي توجه لك من قبل موظفي المكتب حتى لا تطبق العقوبات المنصوص عليها نظاما بحقك”.

تلف الشريحة الممغنطة

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراء اللازم في حال تلف الشريحة المعدنية الممغنطة المدمجة في بطاقة الهوية الوطنية في ظل سريان صلاحيتها.

وأكدت الأحوال المدنية، أنه عند تلف الشريحة المعدنية الممغنطة المدمجة في بطاقة الهوية الوطنية، في ظل سريان صلاحيتها، يجب حجز موعد لإصدار “بدل تالف” للهوية الوطنية.

جاء ذلك رداً على استفسار مغرد تساءل عن الإجراءات النظامية في ما يخص بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، إذ أفاد بسقوط الشريحة الممغنطة.

جدير بالذكر أن إصدار بدل تالف لبطاقة الأحوال يتطلب حضور المستفيد، ويتم احتساب غرامة 100 ريال عند إصدار بدل تالف للمرة الثانية.

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