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تلوث بيئي وإضرار بالإنسان.. حرق إطارات على طريق «بيشة – الخميس» (فيديو)

تلوث بيئي وإضرار بالإنسان.. حرق إطارات على طريق «بيشة – الخميس» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرق إطارات على طريق “بيشة – الخميس” وبالتحديد عند (مفرق شركة الإسمنت) صباح اليوم الثلاثاء.

المقطع المتداول والذي تم نشره عبر حساب “بيشة اليوم” في تويتر”، وسناب “بيشة اليوم”، تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي.

وانتقد متداولو المقطع مثل هذه الممارسات التي تتسبب في تلوث البيئة والإضرار بالسكان من المواطنين والمقيمين خاصة من يعاني من مشاكل في التنفس.

وأكد متداولو المقطع أن هناك أكثر من طريقة وحلول متعددة، يمكن من خلالها التخلص من الإطارات التالفة دون الإضرار بالبيئة أو بصحة الأهالي، بدلا من حرقها بهذه الطريقة.

 

 

 

 

 

 

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