بعد تبادل إطلاق النار بحي السويدي ..بيان أمني يكشف ملابسات القبض على مواطن بالرياض

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تواصل – واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه في فجر يوم الاثنين 10/ 7/ 1442 هـ، وفي أثناء قيام دوريات الأمن بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض، ترجل قائدها وهو يشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء، محاولاً الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح.

وتمكنت الدوريات – بفضل الله – على الفور من تضييق الخناق عليه والتعامل معه بما يقتضيه الموقف والقبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على (3568) قرصا من مادة الأمفيتامين والروش المخدر، و(1500) جرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية، كما اتضح أن المركبة التي كان يقودها مسروقة.

وأكد بيان شرطة الرياض أنه قد جرى إيقاف المواطن واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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