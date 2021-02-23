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توجيه مهم من «التجارة» لجميع المنشآت للحد من انتشار كورونا

توجيه مهم من «التجارة» لجميع المنشآت للحد من انتشار كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت التجارة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”: إنه يجب على المنشآت التجارية منع العملاء غير الملتزمين بلبس الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم من الدخول.

وأضافت أنه يجب أيضاً على المنشآت التجارية تحديد عدد العملاء في كل متجر “عميل واحد لكل 9 متر 2” من المساحة الداخلية، ووضع لوحات توضح الطاقة الاستيعابية.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق، تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم أيضا تسجيل 323 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

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