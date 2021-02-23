مقابل 500 ريال.. مواطنة تتستر على عمالة مخالفة تُصنع زيوت مغشوشة (فيديو)

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داهمت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، وبمساندة الحملة الأمنية المشتركة، منزلا شعبيا جنوب الرياض، وتبين تحويله إلى مصنع لزيت الشعر زاعمين أنه مستورد من الفلبين عبر شركة أمريكية.

وكشفت التحقيقات أن المنزل يقطنه وافد عربي، وحوله إلى مصنع لزيت جوز الهند للشعر والبشرة، حيث يتم تصنيعه بطرق بدائية بدون تراخيص وتوزيعه على المستهلكين على أنه مستورد من الفلبين لصالح شركة أمريكية.

وعثرت الأجهزة الأمنية داخل المنزل على أجهزة بدائية ومواد مجهولة المصدر و5000 عبوة فارغة و2500 عبوة جاهزة للبيع، فيما اتضح أن المواطنة صاحبة المنزل كانت تأخذ إيجارا شهريا 500 ريال من الوافد.