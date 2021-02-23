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توضيح من حساب المواطن بشأن فترة السماح لتصحيح البيانات والاعتراض

توضيح من حساب المواطن بشأن فترة السماح لتصحيح البيانات والاعتراض
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تصحيح البيانات في المهلة المحددة وتقديم اعتراض في توقف الدعم بالنسبة للمستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على مستفيد شكا من توقف الدعم، واستفسر شأن الإجراء المطلوب لحل هذه المشكلة.

ورد حساب المواطن، بقوله : “عزيزي المستفيد، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج ، نسعد بخدمتك”.

تفاصيل الدعم لدفعة فبراير

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.‎

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