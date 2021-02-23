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على متن 18 مركبة.. ضبط 18 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي

على متن 18 مركبة.. ضبط 18 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (نجران وجازان والباحة ومكة المكرمة والرياض والجوف والحدود الشمالية والشرقية)، (18) مخالفًا لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (8) مواطنين و(10) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والفلبينية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (18) مركبة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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