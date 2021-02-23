الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النيابة» توضح عقوبة نشر وإفشاء الوثائق والمعلومات السرية

«النيابة» توضح عقوبة نشر وإفشاء الوثائق والمعلومات السرية
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة، تحتم المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وتابعت النيابة العامة أن كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكاب هذه الممارسات مع علمه بذلك يعد شريكاً في الجريمة.

وتشمل عقوبة هذه الجريمة السجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

مواد ذات صلة

«النيابة» تكشف عقوبة الاحتيال في التوقيعات والسجلات الإلكترونية

«النيابة» تكشف عقوبة الاحتيال في التوقيعات والسجلات الإلكترونية

توجيه عاجل من «النيابة» بشأن تجمعات المتسوقين والعاملين

توجيه عاجل من «النيابة» بشأن تجمعات المتسوقين والعاملين

إحالة 11 شخصًا إلى النيابة لممارستهم مهنة التقييم العقاري دون ترخيص

إحالة 11 شخصًا إلى النيابة لممارستهم مهنة التقييم العقاري دون ترخيص

جمع أكثر من 64 مليون ريال.. «النيابة» تعلن الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تهريب الأموال

جمع أكثر من 64 مليون ريال.. «النيابة» تعلن الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تهريب الأموال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>