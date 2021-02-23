الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الشيخ الفوزان يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الشيخ الفوزان يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
0

تواصل- فريق التحرير:

تلقى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتوفر وزارة الصحة لقاحات كورونا محانا لجميع المتواجدين على أراضيها من المواطنين والمقيمين، عبر مراكز تطعيم اللقاحات في مختلف المناطق والمحافظات، وتدعو الجميع لسرعة التسجيل والحصول على اللقاح للوقاية من كورونا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 323 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 366,735 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6470 حالة وفاة.

Image

مواد ذات صلة

توجيه مهم من «الصحة» بشأن التعامل مع كبار السن في زمن كورونا

توجيه مهم من «الصحة» بشأن التعامل مع كبار السن في زمن كورونا

حكم خروج المرأة خلال «عِدَّة وفاة زوجها» لأخذ لقاح «كورونا»؟.. الشيخ «المنيع» يجيب (فيديو)

حكم خروج المرأة خلال «عِدَّة وفاة زوجها» لأخذ لقاح «كورونا»؟.. الشيخ «المنيع» يجيب (فيديو)

هل لقاحات «كورونا» تؤثر على التركيب الجيني لخلايا الجسم؟.. طبيب يوضح

هل لقاحات «كورونا» تؤثر على التركيب الجيني لخلايا الجسم؟.. طبيب يوضح

بعض القرارات ثمنها حياة.. «الصحة» تشدد على أهمية لقاح كورونا

بعض القرارات ثمنها حياة.. «الصحة» تشدد على أهمية لقاح كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>