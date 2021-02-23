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أمانة جدة تزيل محطة وقود ومباني مخالفة وتعديات على أراض حكومية (فيديو وصور)

أمانة جدة تزيل محطة وقود ومباني مخالفة وتعديات على أراض حكومية (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

أزالت أمانة محافظة جدة تساندها قوات أمن المهمات ودوريات الأمن، اليوم الثلاثاء، محطة وقود ومباني ملحقة بها أقيمت بالمخالفة على أراض حكومية بحي الأجاويد الشعبي جنوب المحافظة.

وكانت بلدية الجنوب وبمشاركة الجهات الأمنية قد شرعت في إزالة مبان مخالفة أقيمت على أملاك الدولة ودون مستمسكات نظامية بحي الأجاويد الشعبي.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد بن سراج الشافعي، أنه تمت إزالة 4 مواقع مبان مخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية، مشيراً إلى أن المواقع التي تمت إزالتها تقع ضمن أملاك الدولة.

وأهابت أمانة جدة بالجميع إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، وعلى أراضٍ مملوكة بصكوك شرعية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها للحفاظ على الأراضي الحكومية.

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