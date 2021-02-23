شرطة الدمام: الإطاحة بمواطن امتهن الاحتيال بنشر إعلانات وهمية للتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة الدمام من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، امتهن عمليات النصب والاحتيال على مواطنين.

وفي التفاصيل، أوضح “سناب الداخلية”، أن الجهات الأمنية المختصة في شرطة الدمام تلقت عدداً من البلاغات من مواطنين بشأن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص، نشر إعلانات مزيفة للتوظيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تواصلهم معه وتحويل مبلغ الأتعاب يقوم بحظرهم.

واستخدم المتهم حساباً بنكياً لشخص آخر بالاتفاق على عمولة مقابل ذلك، وبعد سلسلة من الإجراءات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجري إحالة القضية إلى النيابة العامة.