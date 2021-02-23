الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» توضح طريقة إسعاف المصاب بنوبة صرع

«الصحة» توضح طريقة إسعاف المصاب بنوبة صرع
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن الطريقة الصحيحة لإسعاف المصاب بنوبة الصرع.

وأكدت على ضرورة إبعاد الأشياء الحادة القريبة من المصاب كخطوة أولية، ثم وضع وسادة تحت رأس المصاب لحماية رأسه أثناء النوبة.

وأوضحت أنه لضمان سلامة التنفس، يمكن تحريك المصاب بلطف على جانبه الأيمن، مع مراعاة عدم وضع أي شيء في فم المصاب، حتى لا يتسبب في اختناقه.
وأشارت إلى ضرورة الاتصال بالإسعاف في حال استمرت النوبة لأكثر من 5 دقائق، أو في حال تكررت نوبة الصرع أكثر من مرة، أو عدم عودة التنفس إلى الوضع الطبيعي، أو تعرض جسم المصاب للأذى أثناء نوبة الصرع، وعند انتهاء النوبة يجب التعامل مع المصاب بالهدوء.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 327 إصابة جديدة و5 وفيات و318 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 327 إصابة جديدة و5 وفيات و318 حالة تعافي

مستجدات كورونا في المملكة.. 337 إصابة جديدة و4 وفيات و346 حالة تعافي

مستجدات كورونا في المملكة.. 337 إصابة جديدة و4 وفيات و346 حالة تعافي

«الصحة» تدشن مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك.. بدء عملية التطعيم (صور)

«الصحة» تدشن مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك.. بدء عملية التطعيم (صور)

تطبيق «توكلنا» يوضح الخطوات الواجب اتباعها عند نسيان المستخدم لكلمة المرور

تطبيق «توكلنا» يوضح الخطوات الواجب اتباعها عند نسيان المستخدم لكلمة المرور

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>