«الصحة» توضح طريقة إسعاف المصاب بنوبة صرع

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن الطريقة الصحيحة لإسعاف المصاب بنوبة الصرع.

وأكدت على ضرورة إبعاد الأشياء الحادة القريبة من المصاب كخطوة أولية، ثم وضع وسادة تحت رأس المصاب لحماية رأسه أثناء النوبة.

وأوضحت أنه لضمان سلامة التنفس، يمكن تحريك المصاب بلطف على جانبه الأيمن، مع مراعاة عدم وضع أي شيء في فم المصاب، حتى لا يتسبب في اختناقه.

وأشارت إلى ضرورة الاتصال بالإسعاف في حال استمرت النوبة لأكثر من 5 دقائق، أو في حال تكررت نوبة الصرع أكثر من مرة، أو عدم عودة التنفس إلى الوضع الطبيعي، أو تعرض جسم المصاب للأذى أثناء نوبة الصرع، وعند انتهاء النوبة يجب التعامل مع المصاب بالهدوء.