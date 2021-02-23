«الداخلية»: تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في تبوك

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بتبوك ، فيما يلي نصه: قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية, وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) .

أقدم / مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي -سعودي الجنسية- على قتل/ فهد بن عجرم بن عوده العطوي – سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي اليوم الثلاثاء 11 / 7 / 1442هـ ، بتبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل .