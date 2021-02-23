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«المياه الوطنية» توضح حقيقة فصل الخدمة عن صاحب عقار بـ«الشرقية»

«المياه الوطنية» توضح حقيقة فصل الخدمة عن صاحب عقار بـ«الشرقية»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شركة المياه الوطنية، بيان توضيحي بشأن المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بفصل الخدمة عن أحد الأشخاص بالمنطقة الشرقية.

وفى التفاصيل، أوضحت شركة المياه الوطنية في البيات الذي نشرته علىحسابها بـ”تويتر”، أنه بالإشارة للمقطع المتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن ادعاء أحد الأشخاص بالحي الثالث بضاحية الملك فهد بالمنطقة الشرقية من قيام الشركة بوضع ملصق بفصل المياه عن مسكنه، مدعيا أن المسكن جديد ولم تصله خدمة المياه، ولا يوجد لديه عداد، فإن فرق الرقابة والتفتيش رصدت قيام صاحب العقار بالتعدي على شبكة المياه العامة قبل تركيب العداد له، واستخدام مياه الشبكة في غير ما خصصت له بطريقة غير نظامية في عملية البناء.

وأشارت إلى أنه بناءً على الأنظمة المرعية تم تحرير مخالفة التعدي، ووضع إشعار لمالك العقار للمراجعة لسداد المخالفة، مما يتضح معه أن ما قام به ناشر المقطع ما هو إلا تضليلا للرأي العام، ومخالفة للحقيقة والواقع.

وأكد الشركة أن التعدي على المرافق العامة يلحق ضررا مباشراً على العملاء، ويؤثر على جودة تقديم الخدمة، الأمر الذي سبق وأن تم ملاحظته أثناء ضبط العديد من المخالفات، سواء على شبكات خدمات المياه، أو الصرف الصحي، أو العدادات، أو مناهل الصرف الصحي، وبسبب هذه المخالفات حدثت مشكلة في منظومة التشغيل أدت إلى توقف بعض خطوط الصرف الصحي عن العمل، إضافة إلى الطفح والتلوث البيئي.

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