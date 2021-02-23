«الموارد البشرية» توضح حقيقة ضعف الخدمات الطبية لنزيلات مركز تأهيل الطائف

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة انقطاع الأطباء عن مركز تأهيل إناث الطائف والخدمات التمريضية عن نزيلات مركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف.

وأكدت الوزارة أن المركز يوجد فيه العديد من الطبيبات والممرضات الذين يعملون على خدمة النزيلات على مدار 24 ساعة- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشارت أنه لا صحة لعدم وجود تغطية طبية للمركز، وجار العمل على الاستلام والتسليم للشركات المشغلة لأعمال العناية الشخصية للمركز.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بتحويل الحالات التي تتطلب رعاية شخصية إلى المستشفيات المتخصصة، وأنها تحرص على متابعة تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين من مراكز التأهيل في المملكة.