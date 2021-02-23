الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الموارد البشرية» توضح حقيقة ضعف الخدمات الطبية لنزيلات مركز تأهيل الطائف

«الموارد البشرية» توضح حقيقة ضعف الخدمات الطبية لنزيلات مركز تأهيل الطائف
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة انقطاع الأطباء عن مركز تأهيل إناث الطائف والخدمات التمريضية عن نزيلات مركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف.

وأكدت الوزارة أن المركز يوجد فيه العديد من الطبيبات والممرضات الذين يعملون على خدمة النزيلات على مدار 24 ساعة- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشارت أنه لا صحة لعدم وجود تغطية طبية للمركز، وجار العمل على الاستلام والتسليم للشركات المشغلة لأعمال العناية الشخصية للمركز.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بتحويل الحالات التي تتطلب رعاية شخصية إلى المستشفيات المتخصصة، وأنها تحرص على متابعة تقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين من مراكز التأهيل في المملكة.

مواد ذات صلة

«المياه الوطنية» توضح حقيقة فصل الخدمة عن صاحب عقار بـ«الشرقية»

«المياه الوطنية» توضح حقيقة فصل الخدمة عن صاحب عقار بـ«الشرقية»

أول أمين عام لـ«أوبك».. وفاة وزير البترول الأسبق «أحمد زكي يماني»

أول أمين عام لـ«أوبك».. وفاة وزير البترول الأسبق «أحمد زكي يماني»

هل ستشهد أسعار تذاكر القطارات زيادة خلال الفترة المقبلة؟.. رئيس «سار» يجيب

هل ستشهد أسعار تذاكر القطارات زيادة خلال الفترة المقبلة؟.. رئيس «سار» يجيب

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>