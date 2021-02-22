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هل يجوز صرف الزكاة لأختي المطلقة؟.. الشيخ المنيع يجيب (فيديو)

هل يجوز صرف الزكاة لأختي المطلقة؟.. الشيخ المنيع يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم صرف الزكاة للأخت المطلقة ولها أطفال وتسكن مع أخيها في نفس المنزل.

وقال “المنيع” خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية، إنه لا يجوز ذلك إذا كانت الأخت تقيم مع أخيها ويتولى الإنفاق عليها، أما إن كانت مستقلة ببيتها ومصاريفها فلا بأس أن يعطيها من الزكاة على تلبية وتغطية احتياجاتها.

من جهة أخرى، أوضح “المنيع” كفارة الحلف بالله كاذباً، مؤكدا أنه حال كان الحلف على أمر كاذب يترتب عليه مضرة أحد سواء كان في ذاته أو في ماله أو في أي شيء مما يهمه وينقصه هذا الحلف، فلابد من أن يستسمحه أولا، والجزء الآخر يتعلق بكفارة اليمين، لافتا إلى أن كفارة اليمين تكون بإطعام 10 مساكين، أو كسوتهم أو عتق رقبة، أو صيام 3 أيام.

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