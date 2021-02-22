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مستشارة تربوية: سيرنا على هدي القرآن والسنة يعظم استفادتنا من الوقت

مستشارة تربوية: سيرنا على هدي القرآن والسنة يعظم استفادتنا من الوقت
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت المستشارة التربوية عفاف عبدالعزيز ناظر، بتنظيم الوقت للاستفادة من كل دقيقة في تحقيق الأهداف والارتقاء في الحياة، مؤكدة بقولها “لو سرنا على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية سندير أوقاتنا بأفضل حال”.

وأضافت خلال مداخلتها مع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، أن الوقت هو الحياة، متسائلة أن السؤال المهم هو كيف أرتب أوراق حياتي؟”.

وتابعت عفاف ناظر: “لو فكر ابن آدم وتأمل قليلاً في أن حياته أيام، ولو ذهب يومك ذهب بعضك لما فرط أي دقيقة”، مشددة على ضرورة الاهتمام بتنظيم الوقت لإعطاء الحقوق سواء للنفس أو الوالدين وكذلك الزوجة.

وأضافت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال “إن لبدنك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً ولزوجك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه”.

وتابعت “لو اتبعنا منهج الكتاب والسنة، الذي هو منهج بلادنا الحبيبة سنسعد في حياتنا، والقرآن الكريم قال {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}.

وختمت المستشارة التربوية عفاف عبدالعزيز ناظر، حديثها بقولها “إن الإنسان بإمكانه في أي لحظة في العمر أن يبدأ من جديد وأن يبدأ حياته الحقيقية”، ولكن السؤال المهم هو هل أنا مع مرور الوقت أرتقي أم لا؟

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