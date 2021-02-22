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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«البريد السعودي» يحذر من عمليات احتيال تستهدف العملاء

«البريد السعودي» يحذر من عمليات احتيال تستهدف العملاء
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تواصل – فريق التحرير:

حذر البريد السعودي، اليوم الإثنين، من رسائل احتيالية منتشرة تستهدف المواطنين والمقيمين، بهدف الحصول على مبالغ مالية لاستلام الشحنات البريدية.

وقال حساب البريد الريسمي على “تويتر”: “نجدد التنويه لعملائنا الكرام من عدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشحنات.. ونؤكد بأن البريد السعودي لا يستخدم البريد الالكتروني لسداد الفواتير لكافة الخدمات والمنتجات”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “يستخدم البريد السعودي الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق http://sp.com.sa ويتطلب التحقق الثنائي من العميل كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي أونلاين http://my.sp.com.sa”.

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