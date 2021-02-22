«البريد السعودي» يحذر من عمليات احتيال تستهدف العملاء

تواصل – فريق التحرير:

حذر البريد السعودي، اليوم الإثنين، من رسائل احتيالية منتشرة تستهدف المواطنين والمقيمين، بهدف الحصول على مبالغ مالية لاستلام الشحنات البريدية.

وقال حساب البريد الريسمي على “تويتر”: “نجدد التنويه لعملائنا الكرام من عدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد السعودي بهدف الحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشحنات.. ونؤكد بأن البريد السعودي لا يستخدم البريد الالكتروني لسداد الفواتير لكافة الخدمات والمنتجات”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “يستخدم البريد السعودي الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق http://sp.com.sa ويتطلب التحقق الثنائي من العميل كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي أونلاين http://my.sp.com.sa”.