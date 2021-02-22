طريقة سهلة لمعرفة تاريخ صنع «إطار السيارة» وموعد تغييره

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ينصح خبراء السيارات بأهمية تغيير إطارات السيارة بين الحين والآخر، خاصة في حالة انتهاء عمرها الافتراضي أو تعرضها لبعض الأضرار بسبب القيادة.

ويمكن بكل سهولة من خلال موقع “checktire” معرفة تاريخ صنع الإطار، ومتى يجب تغييره؛ للقيادة بأمان على الطريق وتجنب أي مخاطر بمشيئة الله.

ويتم ذلك من خلال استخدام كود DOT و هو عبارة عن أربعة أرقام مطبوعة على الإطار، ومهمته عرض تاريخ صنع الإطار وكم عمره بكل دقة، حيث يتم استخدام الأرقام فقط، وليس الأحرف.

خطوات معرفة عمر الإطار بكل سهولة:

– اذهب إلى موقع: checktire

– في مربع البحث ادخل كود DOT

– ثم انقر على زر Read Tire Production Date وستظهر لك معلومات الكفر.