الرياض.. إصابة 3 أشخاص جراء تسرب غاز بحي الياسمين  (صور)

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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم الاثنين، حادث تسرب غاز في شقة سكنية بحي الياسمين أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن مدني الرياض باشر حادث تسرب غاز في شقة سكنية بحي الياسمين، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما للعلاج، وآخر عولج في الموقع.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن إجراءات التحقيق مازالت جارية لتحديد أسباب الحادث.