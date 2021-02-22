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«الدفاع» تدشن مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى الملك سلمان

«الدفاع» تدشن مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى الملك سلمان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، تدشن مركز التطعيم ضد فايروس كورونا “Covid-19” بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يأتي لخدمة الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم.

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