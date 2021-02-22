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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«جامعة الملك خالد» تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة

«جامعة الملك خالد» تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أسماء المقبولين والمقبولات ببرامج الدراسات العليا “غير المدفوعة الرسوم” لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443هـ.

ودعت العمادة ، المقبولين والمقبولات إلى تحميل موافقة جهة العمل للموظفين والموظفات المقبولين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو إفادة المهنة من نظام أبشر لغير الموظفين من خلال (أكاديميا).

وأوضحت أنه سيتاح تحميل الوثائق المطلوبة على (أكاديميا) ابتداءً من يوم الأحد 16 رجب الجاري حتى السبت 28 شعبان القادم، وفي حال عدم التحميل في المواعيد المحددة أعلاه سيتم إلغاء القبول والأخذ من قوائم الاحتياط .

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول، والاطلاع على كيفية مطابقة الوثائق، وطباعة إشعار القّبول المبدئي إلكترونيًّا، وإرفاق الموافقات، ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي:هنا.

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