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«الزعاق» يتوقع انتهاء «موسم العقارب» ودخول الربيع الحار بعد 20 يوماً (فيديو)

«الزعاق» يتوقع انتهاء «موسم العقارب» ودخول الربيع الحار بعد 20 يوماً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، انتهاء موسم العقارب ‏بعد 20 يوماً تقريباً، ويعقبها موسم الحميمين.

وقال “الزعاق”، في فيديو نشره على حسابه بتويتر، أن “الحميمين” هو موسم الربيع الحار (شبه معتدل بالنهار وشبه بارد بالليل).

وأضاف أن بوادر الصيف (حار بالنهار ومعتدل بالليل) مع موسم الكنة، مشيراً إلى أن الصيف الفعلي (حار بالنهار والليل) مع نهاية الكنة، وأول رمضان ليله معتدل ونهاره صيف وأوله يوم الثلاثاء 13 أبريل.

وكان الزعاق، قد أوضح الفرق بين البرد والثلج، مشيراً إلى أن “البرد يأتي من طبقات الجو العليا من داخل السحابة ذاتها، في حين أن الثلج يأتي من طبقات الجو الدنيا”.

وأوضح الزعاق ، أن البرد يأتي من ذات السحابة، بينما الثلج يكون مزحزح عبر الرياح.

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