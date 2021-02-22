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توقعات بأمطار رعدية وتساقط للثلوج.. و«الدفاع المدني» ينبّه: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول

توقعات بأمطار رعدية وتساقط للثلوج.. و«الدفاع المدني» ينبّه: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول
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تواصل – واس :

دعت المديرية العامة للدفاع المدني لتوخي الحيطة والحذر ، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من اليوم حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض ، المنطقة الشرقية ، عسير ، الباحة ، جازان ، نجران) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة .

فيما ستتأثر من يوم الاثنين إلى الأربعاء مناطق (مكة المكرمة ، القصيم ، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة.

وستتأثر في يومي الثلاثاء والأربعاء مناطق (المدينة المنورة ، الحدود الشمالية ، الجوف ، وتبوك) بهطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة .

ويحتمل أن تتعرض أجزاء من المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول ، كما تتهيأ الفرصة – بإذن الله تعالى – يومي الثلاثاء والأربعاء لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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