أبرزها الوقاية من سرطان الثدي.. «الصحة» توضح 4 فوائد للرضاعة الطبيعية

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أوضحت وزارة الصحة، أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة في تعزيز صحة الأمهات.

وأكدت “الصحة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر، أن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم هي: سرعة استعادة الأم وزنها الطبيعي وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وتقليص الرحم وتسريع عملية الشفاء وتساعد على الإشباع العاطفي للأم.

وتنصح الدراسات الطبية، بضرورة التغذية السليمة للأم المرضعة من خلال تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، والإكثار من شرب السوائل.

كما يمكن أن يساعد تناوُل الماء والعصير والحليب على المحافظة على رطوبة جسم المرضعة.