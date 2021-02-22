هل يمكن الصيام بعد إجراء عملية «تكميم المعدة»؟.. طبيب يجيب (فيديو)

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أوضح استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور عبد الله المسعود، مدى إمكانية صيام من أجرى عملية تكميم للمعدة شهر رمضان.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ”تويتر”: “إنه لا يوجد أي تعارض بين عملية تكميم المعدة وصيام شهر رمضان، بشرط إجراء العملية قبل الشهر الكريم بمدة لا تقل عن أسبوعين”.

وأضاف أن إشكالية الجفاف تكون فقط في أول أسبوعين من بعد إجراء العملية، ناصحاً باتباع التعليمات الطبية التي يوصي بها الأطباء عقب إجراء العملية، حتى يتمكن من الصيام في اليوم الخامس عشر من إجراء العملية.