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«البنك المركزي» يكشف عن الحد الأقصى للحوالات المحلية في نظام «سريع»

«البنك المركزي» يكشف عن الحد الأقصى للحوالات المحلية في نظام «سريع»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف البنك المركزي حدود العمليات لنظام المدفوعات الفورية “سريع” التي يمكن للعملاء إتمامها.

وأوضح في “إنفوجراف” نشره على حسابه بـ”تويتر”، أن الحد الأقصى للعملية الواحدة في النظام 20 ألف ريال، فيما يبلغ الحد الأقصى للعملية الواحدة للحوالات التي تتم بدون إضافة أو تفعيل مستفيد 2.5 ألف ريال.

وأضاف أن رسوم التحويل تبلغ نصف ريال للعمليات التي تساوي أو تقل قيمتها عن 500 ريال، وريال واحد فقط للعمليات التي تزيد قيمتها عن 500 ريال.

وأكد أن هذه الرسوم تشكل الحد الأقصى ويعتمد تعيينها على سياسة كل بنك، مشيراً إلى ان النظام يشمل الحوالات الداخلية فقط وليس الدولية.

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