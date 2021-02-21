ضبط قائد مركبة مارس التفحيط وهرب من رجل أمن في أحد شوارع الرياض

تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على قائد مركبة – مواطن في العقد الثالث من العمر – لهروبه من رجل الأمن أثناء محاولة استيقافه، إثر ممارسته التفحيط وعكسه حركة السير في أحد الشوارع غرب مدينة الرياض والقيادة بشكل متهور، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وجرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.