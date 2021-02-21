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هل يأثم من ترك صلاة النافلة؟ الشيخ المصلح يجيب (فيديو)

هل يأثم من ترك صلاة النافلة؟ الشيخ المصلح يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم ترك صلاة النافلة وهل يأثم من تركها.

وقال الشيخ المصلح، عبر برنامج “يستفوتك” على “قناة الرسالة”: “إن ترك النوافل لا إثم فيه وإنما فيه فوات أجور وخيرات، وبالتالي ينبغي للإنسان أن يحرص على الاستكثار من العمل الصالح”.

وأضاف أن النافلة يُكمل بها ما يكون من نقص الفريضة إذا كانت من جنس الفرائض كالصلاة والصدقة والصوم والحج أو العمرة.

وختم الشيخ الدكتور خالد المصلح “ما عدا هذا يجري على هذا النحو، فكل ما فرضه الله تعالى نفله يُكمل نقصه”.

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