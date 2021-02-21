تعرف على حقوقك في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن حقوق المريض داخل المستشفيات التابعة لها.

ونشر حساب “صحة جدة” عبر “تويتر” إنفوجراف يوضح عدة حقوق للمريض يمكن أن يمارسها في المستشفيات، ومنها رفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة، في حدود ما يسمح به النظام مع تحمُّل العواقب بعد توضيحها، والإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون الحالة طارئة ولم يتوافر سرير.

وأوضحت صحة جدة أنه من حق المريض المطالبة بمترجم في حال كان الطبيب لا يتحدث بلغة المريض نفسها، وعلى الطبيب المعالِج شرح الحالة الطبية للمريض باللغة والطريقة التي يفهمها، كما من حقه معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

وأشارت إلى أنه من حق للمريض معرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى، ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج، والبدائل الممكنة.

وأضافت: “يحق للمريض سؤال الممارس الصحي: “هل غسلتَ يديك؟” تجنبًا لاحتمالية العدوى، والتبليغ عن أي شخص يدخِّن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات على المخالفين”.