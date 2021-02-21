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هل يقل ضخ الدم من القلب بعد سن الأربعين ؟.. «النمر» يوضح

هل يقل ضخ الدم من القلب بعد سن الأربعين ؟.. «النمر» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

طرح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، تساؤلا شائعا بشأن أمراض القلب ، موجها في الوقت نفسه نصيحة مهمة للأشخاص بعد سن الأربعين لتقليل حدوث الجلطات.

وغرد “النمر” عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: “هل صحيح بعد سن الأربعين يقل ضخ الدم من القلب فلازم من زياده الحركة؟

وأجاب قائلا: “ضخ الدم من القلب بعد سن الأربعين لايقل ولكن يجب الحرص على ممارسة الرياضة لمنع ضعف العضلات الطرفيه وكذلك تقليل حدوث الجلطات مستقبلاً، والله خيرٌ حافظا”.

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