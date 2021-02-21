«صحة الرياض» تبدأ استقبال المستفيدين في مركز لقاحات الخرج

تواصل – واس:

‏بدأت “صحة الرياض” أمس الأحد، استقبال المستفيدين في مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضاري في لجنة التنمية الاجتماعية بمركز اليمامة في محافظة الخرج، للمسجلين عبر تطبيق “صحتي” لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، حيث جرى تجهيز المركز بعد اعتماده من الوزارة.

ويتكون مركز التطعيم من الاستقبال في محطة الوصول، و فرز بصري للمستفيدين، ومنطقة انتظار خارجية، وخمس مناطق تسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، و 12 عيادة تطعيم، و10 مناطق انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى مختبر، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 مستفيد من الخدمة.

وفي الإطار نفسه جددت وزارة الصحة دعواتها للجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.