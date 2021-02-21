وظائف شاغرة بـ«الحرس الوطني» على بند التشغيل والصيانة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، شروط التقديم على الوظائف على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

– الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

– الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

– سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

– أن يكون مسجلاً في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

وأضافت وزارة الحرس الوطني أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 1442/07/16هـ، حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/20هـ الساعة 11.59 مساءً، ويمكن التقديم ومعرفة الشروط من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).