محتال أجنبي يخدع فتاة داخل المملكة ويسلبها آلاف الريالات بداعي العلاج

تواصل – فريق التحرير:

احتال نصاب محترف على مواطنة، بعد أن أوهمها بقدرته على علاجها من السحر وحل مشاكلها، وأقنعها بتحويل آلاف الريالات لحسابه الشخصي خارج المملكة.

وادعى محتال من خارج المملكة مقدرته على حل مشاكل الفتيات اللاتي تعانين من عدم الزواج وفك السحر والرقية من العين، وتمكن من الحصول على مبلغ 30 ألف ريال قامت بتحويلها له، مقابل رقيتها وعلاجها من السحر، بعد معاناتها الطويلة من عدم إتمام زواجها من أي شاب يتقدم لأسرتها دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء الرفض.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى تعرض موظفة حكومية إلى عملية نصب من أحد المحتالين خارج السعودية، وحسب ادعائها أنها قامت بالتواصل مع شخص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وطلبت منه أن يجد لها حلًا لعدم إتمام عملية خطوبتها التي تفشل في كل مرة دون معرفة أسباب ذلك، حيث تواصل معها عبر رقم دولي من إحدى الدول العربية، وطلب منها معلومات عنها، بحسب “صحيفة الوطن”.

وبعد مرور يومين أخبرها أنها مسحورة ولا بد من إبطال ذلك عن طريق الرقية عبر الجوال، وإرسال 10 آلاف ريال له، وبعد الإرسال بدأ في عملية الرقية عن طريق الجوال.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، حيث طلب في المرة الثانية 10 آلاف ريال مرة آخرى، ومن ثم بدأ يزيد في المبالغ حتى وصل المبلغ إلى 30 ألفًا، وبعد مرور 3 أسابيع اختفى وأغلق هاتفه، مما دفعها للتواصل مع محام لمعرفة الجانب القانوني والطريقة الصحيحة لرفع دعوى قضائية ضد المحتال الذي قام بالنصب عليها، ومعرفة الطريقة الصحية لرفع دعوى قضائية.

من جانبه، أكد المستشار القانوني والمحامي محمد الزاحم، في حال كان المدعي عليه خارج المملكة، فهنا للفتاة خياران، إما أن تقيم الدعوى ضد المدعي عليه على أراضيه؛ أي الدولة التي كان يتواصل مع الفتاة منها، والأمر الآخر المتاح لها أن تقيم الدعوى أمام سفارة بلده، ولكن لا بد من الأخذ بالاعتبار أنه يجب على الفتاة أن يكون لديها إثبات قاطع ضد المدعي عليه يثبت دعوها، مؤكدًا أن مثل هذه الدعاوى لا تقبل في المحاكم لدينا، وذلك لوجود المدعي عليه خارج أراضي السعودية.

وعن طرق رفع الدعاوى على أراضي المحتال يمكن للفتاة توكيل محام في بلد المدعي عليه، يقوم بمتابعة القضية مع تزويده بكافة الإثباتات.