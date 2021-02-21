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7 نصائح مهمة للحفاظ على عمر إطارات السيارة الافتراضي

7 نصائح مهمة للحفاظ على عمر إطارات السيارة الافتراضي
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء السيارات، على أهمية الاهتمام بحالة إطارات السيارات، حيث تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء اللازمة لحركة السيارة، كما تعد من أبرز وسائل الأمان.

وينصح الخبراء في حال تعرض الإطارات للتلف لاستبدالها فورا، كما ينصح باتباع بعض النصائح للحفاظ على عمرها الافتراضي كالتالي:

– فحص ضغط الهواء في إطار السيارة مرة كل أسبوع إن كنت تتحرك بسيارتك كثيرا، ومراعاة الضغط المناسب للإطارات المناسب.

– الكشف المنتظم على سلامة الإطارات وعمرها الافتراضي مرة كل 4 أشهر، من حيث الثقوب، والتشققات، والانتفاخات، والتمزق، وغيرها، كما ينصح بفحص العمر الافتراضي للإطار من خلال النقشة للتأكد من صلاحيته للسير، حيث يجب ألا يقل عمق نقش الإطار عن 1.6 مم، وإذا قل عن هذا العمق فيجب تغيير الإطار.

– ضبط زوايا العجلات في حال الشعور باهتزازات أو انحراف مفاجئ للمركبة أثناء السير.

– عدم تحميل السيارة بأوزان ثقيلة تزيد عن الحد الأقصى المحدد للسيارة والإطار، حتى لا تتعرض لخطر الانفجار أثناء السير.

– تغيير أو تدوير أماكن الإطارات للسيارة كل 10 آلاف كيلومتر تقريباً، وهذا لإطالة العمر الافتراضي لإطارات السيارة، مع مراعاة تماثل الإطارات الأربعة.

– عدم الضغط المتكرر على دواسة المكابح خاصة بشكل مفاجئ وقوي، لأنه يؤدي إلى احتكاك الإطارات بالأرض بقوة، وهو ما يسرع من تلف الإطارات، وكذلك مراعاة الصيانة الدورية لممتص الصدمات وأذرع التوجيه.

– تجنب اصطدام الإطارات أثناء القيادة بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، حتى لا تتعرض لخطر الانفجار أو التهتك والتلف.

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