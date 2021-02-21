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مواطن يروي تجربته في شراء قطع غيار لسيارته.. لا يضحكون عليك (فيديو)

مواطن يروي تجربته في شراء قطع غيار لسيارته.. لا يضحكون عليك (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن عبدالرحمن الخالدي، صانع محتوى ومهتم بمجال السيارات، تجربته في شراء قطع غيار السيارات، وكيف تعامل مع الأسعار المبالغ فيها والتي تفاوتت من موزع لآخر.

وقال الخالدي، خلال استضافته ببرنامج “يا هلا”، إن تفاوت الأسعار في مجال قطع غيار السيارات كبير جدا.

وقال إنه حاول شراء إحدى قطع الغيار لسيارته، فوجد قيمتها 900 ريال، مضيفا أنه بعد البحث وجدها عند وكيل آخر بـ 250 ريال فقط، ناصحا الجميع بقوله “لا يضحكون عليك فقطع الغيار بين السيارات متشابهة تقريبا وابحث عن أفضل الأسعار بين الوكلاء”.

وأضاف عبدالرحمن الخالدي أن الكثير من القطع في أنواع سيارات تركب في سيارات أخرى بدون مشاكل، والطلب “أونلاين” لا يسعف المستهلك في موضوع الوقت.

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