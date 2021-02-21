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«واتساب» يحذر من تجاهل شروطه الجديدة.. الحذف عقوبة المخالفين

«واتساب» يحذر من تجاهل شروطه الجديدة.. الحذف عقوبة المخالفين
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تواصل – وكالات:

يعتزم تطبيق المراسلات الشهير “واتساب” توجيه تحذيرات للأشخاص الذين يتجاهلون قراءة رسائل التطبيق حول تحديثه الجديد. بحسب موقع “TechCrunch” التقني.

ويمكن لأي مستخدم حاليا لـ”واتساب” تجاهل إشعار التطبيق بشروط الخصوصية الجديدة التي بموجبها سيتم نقل بيانات رقم الهاتف إلى “فيسبوك”، على أن يستمر ذلك حتى 15 مايو المقبل، لكن الشركة ستفرض بعد هذا التاريخ عقوبات على مثل هذا “الصمت” في غضون أسابيع قليلة، فيما سيتم ترك المستخدمين مع القدرة على تلقي المكالمات والإشعارات، لكن ستستبعد وظيفة عرض وإرسال الرسائل من التطبيق.

وحسب الموقع التقني، إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية لقبول المستخدم لشروط الخدمة الجديدة سيتم حذف الحساب بعد 120 يوما بدعوى كونه غير متفاعل أو غير نشط.

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