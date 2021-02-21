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«الغذاء والدواء» توضح أهمية «ترميز» الأجهزة الطبية ومجالات الاستخدام

«الغذاء والدواء» توضح أهمية «ترميز» الأجهزة الطبية ومجالات الاستخدام
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن ترميز الأجهزة والمستلزمات الطبية يُستخدم في التعريف بالجهاز الطبي بشكل محدد ليُسهّل عملية تتبع الجهاز ومطابقته للمعايير المعتمدة لدى جهات الترميز المقبولة لدى الغذاء والدواء.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الترميز يهدف لتعريف الجهاز الطبي بشكل محدد وواضح من خلال تطبيق معايير ترميز معتمدة من منظمات ترميز دولية معترف بها من الهيئات الرقابية.

مجالات استخدام ترميز الأجهزة والمستلزمات الطبية

• يعتبر وسيلة للتعرف على الجهاز خلال الحياة الافتراضية من التصنيع والتوزيع والتخزين والاستخدام , ومن قبل جميع الجهات المتعاملة مع الجهاز الطبي .

• يسهل تبادل المعلومات دوليا من خلال استخدام ترميز موحد للجهاز

• يسجل في الملف الطبي للمريض لتحديد معلومات الأجهزة المستخدمة والمصروفة للمريض

• يسهل عملية تتبع الجهاز الطبي في السوق وكذلك لدى المستخدمين مما يسهل تبادل المعلومات المتعلقة به والتقارير الفنية .

• يستخدم للتعريف وتحديد الجهاز والمنتج الطبي في تقارير البلاغات وإنذارات السلامة .

• مجالات أخرى يستخدم بها الترميز الموحد مثل: التامين الطبي / مراقبة وتحديد الأسعار / المشتريات وإدارة المخزون .

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