4 خطوات بسيطة.. كيفية تقديم اعتراض مالي على دفعات «حساب المواطن»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، خطوات تقديم اعتراض على الدفعة المالية المستحقة للمستفيدين من دعم البرنامج.

وأشار برنامج حساب المواطن عبر “تويتر” إلى أن الخطوات تتمثل في:

1- الدخول إلى البوابة الإلكترونية من هنـــا.

2- الضغط على أيقونة الدفعات المالية.

3- الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

4- اختر نوع الاعتراض (دفعة ناقصة أو صفر) أو (دفعة ثم لم تستلم مع تقديم كشف حساب) ثم الضغط على إرسال.