4 خطوات بسيطة.. كيفية تقديم اعتراض مالي على دفعات «حساب المواطن»

تواصل – فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، خطوات تقديم اعتراض على الدفعة المالية المستحقة للمستفيدين من دعم البرنامج.
وأشار برنامج حساب المواطن عبر “تويتر” إلى أن الخطوات تتمثل في:
1- الدخول إلى البوابة الإلكترونية من هنـــا.
2- الضغط على أيقونة الدفعات المالية.
3- الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.
4- اختر نوع الاعتراض (دفعة ناقصة أو صفر) أو (دفعة ثم لم تستلم مع تقديم كشف حساب) ثم الضغط على إرسال.
للاعتراض على الدفعة المالية في برنامج حساب المواطن، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:pic.twitter.com/J1kAhVPbqC
— حساب المواطن (@citizenaccount)February 21, 2021