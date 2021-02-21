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علماء يابانيون يبتكرون أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالفيضانات  

علماء يابانيون يبتكرون أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالفيضانات  
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن مجموعة من العلماء في اليابان من ابتكار أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتنبأ بفيضانات تسونامي في وقت مبكر.

وتم إنشاء النظام من قبل الباحثين في اليابان، التي تعد واحدة من أكثر المناطق تعرضاً للزلازل في العالم، حيث حدثت موجات تسونامي بشكل متكرر في تاريخ الأرخبيل لدرجة أن اليابانيين اخترعوا كلمة تسونامي لوصف الظاهرة: “تسو” تعني المرفأ، و “نامي” تعني موجة.

وقام مطورو النظام بأول محاكاة عالية الدقة لتسونامي على الكمبيوتر العملاق “فوغ كاو”، والتي أنتجت 20000 نتيجة محتملة.

وتم استخدام هذه البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بظروف الفيضانات قبل أن يضرب تسونامي الأرض من خلال تحليل أشكال الموجات البحرية وقت وقوع الزلزال. والجدير بالذكر أن النموذج يمكن أن يعمل أيضًا على أجهزة الكمبيوتر العادية، مما يسهل استخدامه في أنظمة التنبؤ.

واختبر الباحثون النظام على تسونامي نظري في خليج طوكيو، حيث أنتج تنبؤات دقيقة للغاية في غضون ثوان لمجموعة متنوعة من سيناريوهات تسونامي المختلفة.

وبحسب العلماء، يمكن أن يوفر هذا النظام رؤى حيوية حول آثار تسونامي على المباني والطرق في المناطق الحضرية الساحلية.

وفي نهاية المطاف، يمكن أن يمنح فرق إدارة الكوارث أداة قوية لتخطيط استراتيجيات التخفيف من الكوارث والإخلاء، بحسب ما نقل موقع “ذا نكست ويب” الإلكتروني.

 

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