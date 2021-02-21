بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على محافظة «ثادق»

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار على محافظة ثادق شمال غرب الرياض.

ويوضح المقطع هطول أمطار متوسطة على محافظة “ثادق” في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل ، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.