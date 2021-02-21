«الزكاة والدخل» تحذر من حيل «التهرب الضريبي» في إبرام العقود العقارية.. وتكشف عن عقوبته

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حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من حيل التهرب الضريبي إبرام العقود العقارية.

جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المتابعين قال فيه: “بعض المكاتب العقارية تلعب لعبة ، كيف البائع يقول للمشتري تدفع ١٠٠ ألف كاش و٢٠٠ ألف تحويل عشان الضريبة العقارية تكون أقل عليك وبهذه الطريقة تكلفة الأرض تكون ٣٠٠ ألف ويثبت بالعقد ٢٠٠ ألف”.

من جانبه، قال حساب هيئة الزكاة والدخل: “‏طبقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، على أن اللجوء إلى حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها، ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً، يعد بمثابة تهرب من سداد ضريبة التصرفات العقارية”.

وأضاف: “والحالة المذكورة تندرج تحت هذه الفقرة، وللهيئة حق في إيقاع العقوبات المناسبة على المتصرف بما فيها عقوبة التهرب الضريبي، مالم يثبت المتصرف عكس ذلك”.