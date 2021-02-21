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بالفيديو.. شاب يعتدي على فتاة في طريق عام بحفر الباطن

بالفيديو.. شاب يعتدي على فتاة في طريق عام بحفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو لشاب يعتدي على فتاة في شارع عام بحفر الباطن.

وأظهر الفيديو المتداول والذي وثقته كاميرات مراقبة، 3 شبان يسيرون في شارع عام في حفر الباطن، وفجأة يعتدي أحدهم على فتاة ويدفعها نحو سيارة متوقفة.

ودشن رواد موقع تويتر هاشتاق بعنوان #اعتدا_شاب_على_فتاه_بالحفر ، تداولوا خلاله الفيديو مستنكرين ما قام به الشاب.

وقال إبراهيم المنيف تعليقاً على المقطع: “عُرفاً: (مافيه رجل يمد يده على امرأة)، ومن يستقوي عليها يطيح من عين الرجال، شرعاً وقانوناً: مافيه مبرر للاعتداء مهما كان السبب، عموماً، لا أشك في أن النيابة العامة ستحقق في الموضوع وتعرف خباياه ويُقاضى كل طرف بما يستحق”.

ودافع بعض المغردون عن الشاب مشيرين إلى أن اللقطة تظهر أن الفتاة قذفته بشيء كان في يدها وهو ما جعله يعتدي عليها، فيما رأى البعض الآخر أن ردة فعل الشاب غير مقبولة حتى إذا كانت الفتاة قد أخطأت بالبداية.

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