محافظ البنك المركزي يوضح مزايا إطلاق نظام المدفوعات الفورية «سريع» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أوضح محافظ البنك المركزي فهد بن عبد الله المبارك ، مزايا نظام “سريع” للتحويلات البنكية المحلية القيمة ، والذي تم إطلاقه اليوم الأحد.
تقديم خدمات مالية إلى جميع الشرائح في المجتمع ، وتقديم منتجات آمنة وموثوقة.
ومؤثرات تظهر على مدار الساعة وأيام السنة.
مشهد إلى النظام الجديد سيتيح استقبال الحوالات بمعرفات مشروع مثل رقم الهاتف والبريد الالكتروني ، ينظر من رقم “الإيبان” الطويل.
قام المدير التنفيذي لـ ”، فهد بن إبراهيم العقيل ، الرئيس التنفيذي ، الرئيس التنفيذي لـ” ، أكد أن الأعمال التجارية من “الأعمال التجارية” للمستفيدينكاستخدام رقم معرف الجوال بديلًا عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك ، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف للحوالة قبل التحويل.
فيديو | محافظ#البنك_المركزي_السعودي: نظام "سريع" يؤدي دورا رئيسا في تعزيز ريادة#المملكةفي القطاع المالي ويسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطورة#تحويلك_بتوقيتك#الإخباريةpic.twitter.com/kud5X1orlz
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco)February 20, 2021
فيديو | محافظ#البنك_المركزي_السعودي: نظام "سريع" يجعل#المملكةبين الـ 4 دول الأولى في#مجموعة_العشرينبتطبيق أحدث معايير المدفوعات الفورية#تحويلك_بتوقيتك#الإخباريةpic.twitter.com/qO9Wbheqbw
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco)February 20, 2021