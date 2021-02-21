توقعات طقس الأحد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل ، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

وكانت محافظة عفيف وقراها، قد شهدوا مساء أمس ، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة في جهات مختلفة أدت في بعض المواقع لجريان الأودية الصغيرة والشعاب.

من جهة أخرى كشف خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، عن درجات الحرارة التي سجلتها مناطق المملكة فجر اليوم.

وقال الحصيني: “أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا جازان معتدلة، وأقل حرارة مئوية طريف (2) °C، وأعلى درجة حرارة جازان (26)°C – مكة(18) °C – المدينة(13)°C – الرياض(10)°C – الدمام (16)°C – جدة (20)°C” .