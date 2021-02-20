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خبير تقني يحذر من تطبيق «كلوب هاوس»: ينتهك خصوصية المستخدم (فيديو)

خبير تقني يحذر من تطبيق «كلوب هاوس»: ينتهك خصوصية المستخدم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن تطبيق “كلوب هاوس” ينتهك خصوصية المستخدم من خلال الاستخدام الاعتيادي وعدم وضوح سياسة الاستخدام أثناء التسجيل.

وأضاف الحمادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في أسبوع”: ” كلوب هاوس يسجل صوت المستخدم دون علمه ويحتفظ به، ويجمع بيانات المستخدم من خلال تسجيل رقم الجوال واستقطاب جميع جهات الاتصال الموجودة في الجوال”.

وتابع عبدالعزيز الحمادي أن من عيوب تطبيق “كلوب هاوس” المحتوى غير المناسب وغير القابل للضبط.

 

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