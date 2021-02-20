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توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية على عدة مناطق والحرارة تسجل 4 درجات

توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية على عدة مناطق والحرارة تسجل 4 درجات
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما تشمل الحالة الجوية كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة فتسجل شرورة 30 كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل كل من طريف والقريات 4 درجات كأقل درجة حرارة غدا.

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