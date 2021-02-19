إغلاق مطعم شهير بالمدينة المنورة لمخالفته الإجراءات الاحترازية

تواصل – فريق التحرير :

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة ، مطعماً شهيراً بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أمانة المدينة ، عبر حسابها على موقع تويتر ، أن الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة قامت بإغلاق المطعم الشهير بعد تعمده مخالفة الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وأشارت إلى أن المخالفات التي ارتكبها المطعم تتمثل في تقديم الأطعمة داخل المطعم ، وعدم التقيّد بالإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر ، أن الفرق الرقابية في كافة مناطق المملكة تكثف من جولاتها الرقابية للحد من مخالفات الإجراءات الاحترازية، التي شددت وزارة الصحة على ضرورة اتباعها لمواجهة الجائحة.