إغلاق مطعم شهير بالمدينة المنورة لمخالفته الإجراءات الاحترازية

تواصل – فريق التحرير :
أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة ، مطعماً شهيراً بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت أمانة المدينة ، عبر حسابها على موقع تويتر ، أن الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة قامت بإغلاق المطعم الشهير بعد تعمده مخالفة الإجراءات الوقائية المعتمدة.
وأشارت إلى أن المخالفات التي ارتكبها المطعم تتمثل في تقديم الأطعمة داخل المطعم ، وعدم التقيّد بالإجراءات الاحترازية.
جدير بالذكر ، أن الفرق الرقابية في كافة مناطق المملكة تكثف من جولاتها الرقابية للحد من مخالفات الإجراءات الاحترازية، التي شددت وزارة الصحة على ضرورة اتباعها لمواجهة الجائحة.
#الإلتزام_أمانة| إغلاق
المطعم جاء بعد رصـد
الفرق الميدانية المشتركة
مخالفته في:
• تقديم الأطعمة داخل المطعم.
• عدم التقيّد بالإجراءات الاحترازية.#المدينة_أمانة#المدينة_المنورةhttps://t.co/HI2ofgh0Rupic.twitter.com/j7dvzbpOHr
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)February 19, 2021